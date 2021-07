Cagliari, Joao Pedro: “Calendario difficile, ecco da dove dobbiamo ripartire”

Dal ritiro di Pejo ha parlato Joao Pedro, attaccante brasiliano del Cagliari. Queste le parole del capitano ai microfoni dei canali ufficiali del club sardo

Anche per la compagine sarda allenata dal tecnico Leonardo Semplici è momento di preparazione pre-campionato, in prossimità della nuova stagione di Serie A 2021-2022. Direttamente dal ritiro di Pejo - in Trentino - l'attaccante brasiliano del Cagliari ed ex Palermo, Joao Pedro, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club isolano, in vista del prossimo campionato. Tra voglia di ricominciare e consapevolezza su quanto di buono fatto durante lo scorcio finale della scorsa stagione di Serie A, grazie alla conquista della salvezza nel massimo campionato. Il ventinovenne attaccante brasiliano e capitano dei sardi, non nasconde la sua voglia di ricominciare la nuova stagione.