Cagliari, Jeda: “Prossime partite complicate. Lapadula? Squadra sulle spalle”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante di Cagliari e Palermo in merito alla squadra di Ranieri che sta consolidando la propria posizione nella zona playoff del campionato di Serie B.

“In questo momento siamo arrivati al rush finale. Bisogna, però, stare attenti perché è pericoloso stare a cavallo tra playoff e non playoff. Il Cagliari stava facendo un bel cammino ma si è un po’ fermato. Nelle prossime avrà partite complicate contro squadre che si vogliono salvare. Quelle che stanno lottando per salvarsi, poi, sono squadre che non ci si aspettava di vedere lì e sono forti. Basti pensare a Benevento e Spal. Il Cagliari deve essere a livello mentale e fisico al top”.