Cagliari, Jeda: “Bisogna ripartire, Rog e Nandez restino. Lapadula? Può fare bene”

Intervistato nel corso di A Tutto Mercato - format di approfondimento calcistico di TMW -, Jeda ha detto la sua sui prossimi obiettivi della formazione allenata da Fabio Liverani, prendendo in esame anche i recenti movimenti di mercato del club di Tommaso Giulini. Ecco le sue dichiarazioni: “Io penso che se il Cagliari deve ripartire e fare una Serie B importante non deve tenere per forza i grandi nomi. Può essere più complicato fare un campionato difficile come quello cadetto con giocatori magari che sono lì controvoglia. Comunque mi aspetto dalla società un grande campionato la prossima stagione. L’unica medicina per far guarire la ferita della retrocessione è solo quella di creare una grande squadra. Lapadula? È chiaro che Lapadula sia un giocatore importante e che può fare bene. Ho letto molti nomi perché la società sta cambiando molto le sta cercando di creare una squadra pronta per fare un campionato importante. Non bisogna fare lo stesso errore del Parma della scorsa stagione. Viola è un ottimo giocatore, importante come la conferma di Pavoletti. Mi aspetto oltre a questo di vedere altri nomi per sostituire i tanti giocatori in uscita”.