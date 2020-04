Cagliari, il presidente Giulini scopre le carte: “Tenere Nainggolan? Ecco come stanno le cose”

“Il prossimo sarà un mercato di scambi”.

Lo ha annunciato ai microfoni della tv locale ‘Videolina’ il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Diversi sono stati i temi trattati dal numero uno del club sardo: dalla possibilità che Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito al Cagliari, possa continuare a vestire la maglia rossoblù anche nel corso della prossima stagione, al futuro dello Stadio. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, sarebbero cambiate alcune strategie relative agli spazi commerciali.

Cagliari, la rivelazione di Nainggolan: “Io scambiato per un terrorista, la polizia mi fermò per strada e poi…”

“Qualche giocatore in prestito si sta comportando molto bene. Nainggolan ancora al Cagliari? è complicato, ma ci proveremo – ha dichiarato Giulini -. Via la parte del progetto relativa agli spazi commerciali? Ne stavamo già parlando nei mesi scorsi con il presidente della Regione Solinas e il sindaco di Cagliari Truzzu, avevamo tenuto la questione sotto traccia. Ma ora mi sento di dire che, in un momento in cui temiamo la recessione e speriamo in una ripresa, non si può pensare a nuovi spazi commerciali. Oggi noi dobbiamo sostenere i nostri commercianti, le nostre piccole imprese. Mi auguro che in tempi brevi la Regione e il sindaco ci confermino questo contributo aggiuntivo per riacquistare l’area e consentirci di non fare lo spazio commerciale in modo da avere comunque un piano economico-finanziario equilibrato. Prima la Regione ce lo confermerà e prima potremo progettare lo stadio. Ricordo che lo stadio è in concessione. Se il Cagliari vincerà il bando lo costruirà lui stesso con un’impresa. Se non lo vincerà lo costruirà un altro, posto che il Cagliari comunque giocherà lì. Non è uno stadio di proprietà, non è nostro terreno, siamo nelle mani delle pubblica amministrazione: penso che si arriverà alla decisione comune di costruire solo lo stadio”, ha concluso.

Cagliari, Zenga: “Io e la mia famiglia lontani migliaia di chilometri. Taglio-stipendi? Vi dico la mia”