Cagliari, il dopo-Liverani: proseguono i contatti con Ranieri. Le ultime

Dopo l'esonero, il club del patron Tommaso Giulini continua a lavorare con l'obiettivo di scegliere l'allenatore giusto a cui affidare la guida tecnica della prima squadra. In cima alla lista dei desideri del Cagliari vi è Claudio Ranieri, che ha già allenato i rossoblù dal 1988 al 1991. Contatti in corso tra le parti per provare a trovare l'intesa totale non solo sul piano economico: il tecnico, infatti, avrebbe chiesto specifiche garanzie relative al progetto.