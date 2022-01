Cagliari, Goldaniga si presenta: “Entusiasmo e determinazione, ho un obiettivo”

L'ex difensore del Palermo ha scelto di lasciare il Sassuolo ed approdare al Cagliari di Walter Mazzarri: le sue dichiarazioni

Nuova avventura in Serie A per Edoardo Goldaniga. L'ex difensore del Palermo, in scadenza con il Sassuolo, ha scelto di proseguire la sua carriera altrove, approdando al Cagliari di Walter Mazzarri. Il club rossoblù, attraverso un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento, ha annunciato "l’acquisto dal Sassuolo del diritto alle prestazioni sportive di Edoardo Goldaniga".