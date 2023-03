Cagliari, Goldaniga: “Da qui alla fine gare difficili, vogliamo più punti possibili”

Parola ad Edoardo Goldaniga . L'ex calciatore del Palermo ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Tra le tematiche affrontate, l'attuale difensore del Cagliari si è soffermato sul prossimo impegno della squadra di Ranieri contro il Sudtirol e non solo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"È un dato di fatto, con l'arrivo di Ranieri la difesa si è sistemata, abbiamo subito pochi gol. Speriamo di continuare così, abbiamo una rosa davvero forte. Il SudTirol sta facendo un gran campionato, nessuno se lo sarebbe aspettato. Ogni hanno in B c'è una sorpresa, rispettiamo molto il Sudtirol. Sono tutte partite difficili, ogni partita ha delle insidie. In queste ultime gare dobbiamo affrontare il SudTirol, il Pisa, il Frosinone ed il Parma. Saranno tutte gare difficili per noi, vogliamo conquistare più punti possibili".