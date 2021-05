Cagliari, Giulini: “Semplici? Tutto sul suo futuro. Nandez, resta ad una sola condizione”

Tommaso Giulini a 360° sul futuro del Cagliari.

Il patron della compagine sarda ha voluto effettuare un consistente excursus in merito alla prossima stagione dei quattro mori in Serie A. Dopo un’annata sportiva travagliata e ricca di ostacoli, il numero uno degli isolani punterà a programmare nel migliore dei modi il prossimo anno, cercando di evitare nuove falle o problemi di ogni sorta.

In un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di TMW, Giulina ha parlato del futuro di Leonardo Semplici, tecnico subentrato a Eusebio Di Francesco e con il quale il patron ha avuto un incontro nella giornata odierna in quel di Milano. Ecco, di seguito, le sue parole, legate anche all’eventuale permanenza di Nahitan Nandez, pedina risultata fondamentale per l’ex tecnico della SPAL nel corso di tutto il finale di stagione.

“Non ci sono mai stati dubbi, ripartiremo sicuramente da Semplici. I programmi per il futuro? E’ presto, di certo c’è che faremo qualche cessione, per poi rinforzare l’organico in vista della nuova stagione. Nandez? È presto per conoscere il suo futuro, dipenderà dal mercato”.