Cagliari, giallo Mazzarri: nessun esonero ma “licenziato per giusta causa”

Walter Mazzarri, ormai ex allenatore del Cagliari, sarebbe stato licenziato e non esonerato dal club sardo

All'indomani della nota diramata dalla società, attraverso un comunicato ufficiale, il Cagliari ha reso noto " di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessandro Agostin i, che questo pomeriggio sarà in campo ad Asseminello per dirigere la ripresa degli allenamenti".

A pochi giorni dall'accaduto, come anticipato da "Unionesarda", sarebbe spuntata l'ipotesi che quello di Mazzarri non sarebbe stato un esonero bensì di un licenziamento "per giusta causa". L'ex Napoli, infatti, sembrerebbe essere stato allontanato dopo una dura lite con la squadra e con il presidente Giulini. Vicenda, alla luce della quale, la dirigenza avrebbe optato per il divorzio dal tecnico.