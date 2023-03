Cagliari-Genoa, probabili formazioni: Ranieri con Mancosu, Gilardino punta su Puscas

Ranieri e Gilardino a caccia di punti pesanti in chiave playoff

Quasi tutto pronto per Cagliari-Genoa. Il match - valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 20.30 all'Unipol Domus.

La squadra di Ranieri è reduce da due pareggi consecutivi ottenuti con Bari e Venezia. Lapadula e compagni distano nove lunghezze dalla zona promozione diretta e hanno bisogno di un filotto di vittorie per accorciare sensibilmente il gap presente con le prime della classe.

Nell'ultimo turno di campionato il Genoa ha superato la SPAL di Oddo con un netto tre a zero grazie ai gol di Dragusin, Gudmundsson e Salcedo. La squadra di Gilardino occupa il secondo posto in classifica, con soli tre punti di vantaggio sul Bari terzo.

Ranieri punterà su un 3-4-1-2 con la coppia d'attacco formata da Luvumbo e Lapadula. Gilardino, salvo sorprese, dovrebbe rispondere con il consueto 3-4-2-1 con la qualità di Gudmundsson e Salcedo alle spalle dell'ex Palermo Puscas.

PROBABILI FORMAZIONI — CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Makoumbou, Rog, Azzi; Mancosu; Luvumbo, Lapadula.

A disp.: Aresti, Lolic, Altare, Barreca, Capradossi, Di Pardo, Deiola, Kourfalidis, Nandez, Millico, Pavoletti, Prelec. All.: Ranieri.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Criscito; Jagiello, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Salcedo; Puscas.

A disp.: Semper, Agostino, Matturro, Hefti, Haps, Vogliacco, Lipani, Czyborra, Strootman, Sturaro, Dragus, Accornero, Yalcin. All.: Gilardino.

ARBITRO: Valeri di Roma.

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — Cagliari-Genoa sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN sul sito ufficiale e attraverso tutti i dispositivi, comprese le moderne smart tv, che permettono di scaricare e utilizzare l'app dedicata: TIMVISION BOX, le console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) e mediante i dispositivi Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà visibile in diretta anche da Sky su Sky Sport (canale 251 del satellite). Per seguire in tv la sfida Cagliari-Genoa si può inoltre scaricare su smart tv anche l'app di Helbiz Live: in questo caso prima sarà necessario acquistare uno dei pacchetti offerti e, successivamente, si potrà selezionare la gara in programmazione.