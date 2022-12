Cagliari, Fabio Liverani a rischio esonero: Ranieri, Iachini e D’Aversa in pole

Cinque pareggi e due sconfitte nelle ultime sette gare, sono un bottino troppo magro per un Cagliari costruito per ambire alla promozione, oggi guidato da Fabio Liverani e fermo al dodicesimo posto in classifica. L'ex calciatore del Palermo , secondo quanto riportato da Sky Sport, in seguito al ko subito di misura allo stadio Liberati, contro la Ternana , sembra essere a rischio esonero.

In caso di sollevamento dell'incarico dell'attuale guida tecnica sarda, i nomi in lizza per subentrare a stagione in corso sembrano essere i soliti totem italiani per il campionato di Serie B. Figure come Claudio Ranieri e Beppe Iachini sono ricercatissime nel torneo cadetto, e chissà che proprio il club del patron Giulini possa far ricadere la sua fiducia su uno dei mister ritenuti in pole. Leggermente più defilato, Roberto D'Aversa ancora sotto contratto con la Sampdoria, fino a giugno 2023. Si attendono aggiornamenti...