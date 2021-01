Cagliari, Duncan: “Ecco perché ho scelto il club di Giulini. Ruolo? Di Francesco sa tutto di me “

Giornata di presentazione alla stampa per il neo acquisto del Cagliari, Alfred Duncan. Il centrocampista della Nazionale del Ghana è intervenuto in conferenza stampa, nel corso della quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della società sarda. .

“Oltre al mister, che conoscevo già dai tempi del Sassuolo, sulla mia decisione hanno influito altre componenti: mi hanno voluto fortemente il Presidente, il Direttore sportivo, anche i compagni di squadra. Tutto questo mi ha dato una spinta in più: mi hanno fatto sentire importante, era ciò di cui avevo bisogno. Il Cagliari mi ha fatto sentire di nuovo importante. Sono qui per offrire il mio contributo alla squadra, dare il massimo per onorare questa maglia. Sono arrivato nel posto giusto”

Il centrocampista, scuola Inter, ha poi parlato di ciò che può essere il suo contributo alla causa rossoblù, dove siede in panchina una su vecchia conoscenza dei tempi del Sassuolo, il tecnico Eusebio Di Francesco. Ecco la prosecuzione dell’intervista a Duncan – “Negli ultimi mesi non ho giocato tanto e un po’ ne ho sofferto: ora ho voglia di riscatto, di ricominciare a divertirmi facendo quello che mi piace di più. Lavorare con mister Di Francesco, un allenatore che conosce i miei pregi e i difetti, mi aiuterà a migliorare come già accaduto con lui in passato: cercherò di imparare anche dai compagni più esperti. Sono nel posto giusto. Sono un calciatore che fa delle dinamicità una delle sue caratteristiche principali: ho corsa, fisico, capacità tecniche e tattiche. Mi ritengo uno che impara alla svelta e ho ancora tanta voglia di migliorarmi. Sono un uomo squadra: voglio dare il massimo per aiutare i miei compagni. Per me la soddisfazione più grande è quando la squadra raggiunge i risultati. Sono qui per difendere questo Club, questa maglia: farò del mio meglio per onorarla e portare il Cagliari il più in alto possibile”.