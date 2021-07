Cagliari, Cragno: “Legame forte con la Sardegna, ho un obiettivo per il futuro”

L'estremo difensore del Cagliari si racconta parlando del suo legame con la Sardegna

L'estremo difensore del Cagliari, Alessio Cragno, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne de La Nuova Sardegna, riguardanti il suo futuro con i rossoblu: "Ho un legame forte con la Sardegna. Mia moglie è di Cagliari, mia figlia è nata qui e anche quella che sta per nascere nascerà qui. Penso di potermi permettere di sentirmi un sardo di adozione".

Rimasto deluso della mancata convocazione in Nazionale per Euro 2020, il portiere toscano ha analizzato la passata stagione, al livello personale e di club: "Quello che abbiamo passato ci aiuterà in futuro. Il nostro obiettivo è salvarci e far divertire i tifosi senza ansie di classifica. Stiamo creando i presupposti per toglierci delle soddisfazioni".

Classe 1994, Alessio Cragno arriva a Cagliari nel 2014, acquistato dal Brescia, società in cui è cresciuto ed ha esordito nel professionismo. Dopo i primi due anni passati da secondo nelle gerarchie, viene girato in prestito annuale a Virtus Lanciano prima e Benevento poi, entrambe in Serie B. Viste le prestazioni convincenti, viene promosso titolare in Serie A nel Cagliari, proprietaria del suo cartellino, collezionando 133 presenze e contribuendo in maniera decisiva alle salvezze del club isolano.

Ha vestito le maglie della Nazionale italiana fin dall'Under15, arrivando poi terzo con gli Azzurrini di Di Biagio negli Europei di categoria del 2017. L'1 settembre 2018 riceve la sua prima convocazione nella Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini, in occasione delle sfide di Nations League. L'esordio con la selezione italiana avviene nell'amichevole del 7 ottobre 2020 contro la Moldavia, sostituendo Salvatore Sirigu nel secondo tempo. Dopo aver giocato da titolare l'amichevole pre-Europeo contro San Marino, non viene convocato per il torneo continentale.