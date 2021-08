Cagliari, continua l’incubo di Rog: nuova rottura del legamento crociato. I dettagli

Il centrocampista della compagine sarda non trova pace sotto il punto di vista degli infortuni

Prosegue il periodo negativo per il centrocampista croato del Cagliari, che dopo essere rientrato con la squadra in seguito alla rettura del legamento crociato del ginocchio destro, è incappato in un nuovo grave infortunio. Stesso legamento, stesso ginocchio, per la mezzala ex Napoli. Una sfortuna colossale per un giocatore che, in questa pre season, era rientrato quasi a pieno regime con tutto il gruppo rossoblu. Nel corso del test amichevole disputato dalla compagine sarda contro l'Augsburg, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore ha riportato la rottura totale del neo legamento impiantato dal professor Christian Fink qualche mese fa. Esami strumentali che, successivamente, hanno dato la definitiva conferma di un nuovo lungo stop, con l'incubo infortunio che per il mediano dei sardi, purtroppo, continuerà in questi mesi. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del club rossoblu.