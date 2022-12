Cagliari, contattato Ranieri: il tecnico sta riflettendo sull’offerta ricevuta

Fabio Liverani non sarà più l'allenatore del Cagliari . Il club sardo, dopo la sconfitta rimediata contro il Palermo fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera", ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico originario di Roma, provando a cercare la svolta già dalla prossima gara casalinga contro il Cosenza , prima della sosta, in programma lunedì 26 dicembre alle ore 15:00 all'Unipol Domus. Manca soltanto l'ufficialità.

Sul nome del sostituto circola il nome di Claudio Ranieri. La dirigenza rossoblù avrebbe già contattato l'allenatore ex fra le altre di Leicester e Roma che, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, in queste ore starebbe riflettendo sull'offerta ricevuta. Per Ranieri si tratterebbe di un ritorno. Il tecnico romano, infatti, ha già allenato il Cagliari dal 1988 al 1991. Sullo sfondo anche il nome di Beppe Iachini. Seguiranno aggiornamenti...