Cagliari, Carli ammette: “Joao Pedro al Torino? Nessuna trattativa con i granata”

Marcello Carli e il futuro di Joao Pedro.

Il direttore sportivo del Cagliari è cosciente che il club sardo nella prossima stagione dovrà fare a meno del proprio gioiello, cercato da diverse squadre italiane e non. L’attaccante brasiliano è un obiettivo concreto del Torino di Urbano Cairo che sarebbe disposto a sborsare una cifra importante più il cartellino di Simone Zaza. Il dirigente rossoblu, nel corso di un’intervista concessa a Torinogranata.it, ha però smentito qualsiasi contatto con il club granata.

“Il Torino non l’ho mai sentito e per noi João Pedro è un giocatore top e in questo momento non abbiamo nessuna trattativa con il Torino, questa è la verità. Noi in società non abbiamo sentito nessuno e non è un problema perché João Pedro ce lo teniamo bello stretto”.