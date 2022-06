Cagliari, Capozucca: “La retrocessione in B, Mazzarri e Joao Pedro? Vi dico tutto”

"Quando si retrocede è normale che a fondo ci sono degli errori, ma da parte di tutti. La società ha indubbiamente delle colpo, perchè le scelte le ha fatte lei. Io in primis sono responsabile, ho fatto delle scelte e le ho difese, e mi pento di averlo fatto. Il presidente diventa il capro espiatorio, cosa che non è giusta. Io sono tutto meno che ruffiano! Quando arrivai qui la prima volta riuscimmo subito ad andare in Serie A ed ha salvarci a marzo. Successivamente il presidente ha impiegato tanti soldi, acquistato tanti giocatori importanti. Ha cercato di elevare il tasso tecnico per portare la squadra ad un livello superiore. Il presidente è meno colpevole di altri. I principali colpevoli sono il direttore sportivo, chi ha guidato la squadra e i giocatori. Ho poco da dire su Mazzarri. E' un argomento che è stato motivo di sofferenza. L'ho difeso e lo rifarei. Se le cose dopo Verona non fossero precipitate sarebbe rimasto. Pensavo fosse l'uomo giusto per la salvezza. Visto l'epilogo, non mi addentro in altri discorsi, forse ho sbagliato, anzi di sicuro. Joao Pedro ha un solo anno di contratto. Quando arrivai io sette anni fa aveva le valigie pronte, non era apprezzato da nessuno, ma io mi puntai affinchè rimanesse. Ha mercato, ma ha anche dei costi. E' pure arrivato in nazionale, perciò è normale che abbia un certo valore. In Serie B non può giocare, ed è giusto che possa andare per la propria strada"