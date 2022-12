Cagliari, Bonato: “Società non contenta della classifica, c’è amarezza. Liverani…”

"La società non è assolutamente contenta della classifica. Rimarremo in ritiro di o alla gara del 26 per cercare di ricompattare il tutto. In questo campionato così equilibrato abbiamo poca capacità di sfruttare gli eventi. C'è grande amarezza. Il primo intervento sarà quello di ricompattare il gruppo con il ritiro. Noi abbiamo fatto bene la prima mezz'ora ma non abbiamo concretizzato quanto creato. Il rigore ha cambiato l'inerzia della gara. Non appena subiamo un episodio negativo, non abbiamo la forza di reazione per cambiare le sorti della gara a nostro favore. Ecco perché l'intervento del ritiro che faremo al rientro della squadra a partire da mercoledì. Liverani? La società non è contenta e farà le dovute valutazioni. La situazione deve essere analizzata con lucidità per vare le valutazioni migliori strada facendo. Il Natale in ritiro? Comunque sia saremmo stati alla vigilia della gara di campionato. Ma dobbiamo comunque dare un messaggio alla squadra. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo nel migliore dei modi possibile. A mali estremi estremi rimedi."