Cagliari-Bologna, Semplici esalta Godin: “Avrà un ruolo fondamentale, da Diego mi aspetto una cosa”

Le parole dell’allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici.

Il tecnico dei sardi, alla vigilia della gara in programma alla “Sardegna Arena”contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell’odierna conferenza stampa.

“Ha esperienza e disponibilità, non lo conoscevo personalmente. Sono contento di poterlo allenare, lui come altri giocatori esperti del gruppo sarà fondamentale. Già a Crotone i veterani hanno aiutato chi non è abituato a questo genere di partite. Questo mi aspetto da lui da qui a fine stagione perché so che lo può fare molto bene. Per quanto riguarda il gesto a fine gara l’ho sempre fatto anche con la Spal. Non mi piace farlo all’inizio perché nel prepartita ci sono le chiacchiere e alla fine resta il risultato. Questo è il mio modo a fine gara per stare vicini a loro e per essere compatti sull’obiettivo”.