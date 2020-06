Cagliari, ag. Joao Pedro: “Torino? Nulla di definito, su di lui anche diversi club esteri”

Il Torino punta forte Joao Pedro.

L’attaccante brasiliano del Cagliari è uno degli obiettivi principali del club granata che avrebbe proposto ai sardi Simone Zaza più un importante conguaglio economico. Il procuratore del centravanti rossoblu, nel corso di un’intervista concessa a centotrentuno.com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Ancora non abbiamo detto sì a nessuno. E ci mancherebbe, c’è da concentrarsi sul campionato e su un mercato che sarà lungo. Naturale che sul ragazzo ci sia molto interesse. Ci sono state diverse chiamate e tra queste anche quella del Torino, ma al momento non c’è niente di definitivo. Posso dire che Joao ha attirato l’interesse non solo di club italiani ma anche stranieri di un certo spessore”.