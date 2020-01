Brescia-Cagliari, Maran: “Interrotto periodo negativo, c’è stata la risposta della squadra”

Il Cagliari riprende il Brescia: al Rigamonti finisce 2-2 la sfida.

I sardi erano passati in vantaggio grazie a Joao Pedro salvo poi essere rimontati dalla doppietta di Torregrossa, il definitivo 2-2 siglato ancora dal brasiliano su calcio di rigore. Il tecnico dei rossoblu, Rolando Maran, in conferenza stampa, ha analizzato così la prestazione dei suoi.

“Sicuramente c’era da tamponare l’emorragia di risultati, ma dispiace pareggiare una gara dopo 27 tiri in porta. Loro sono andati avanti su due prodezze, ma in un momento diverso l’avremmo portato a casa. Il momento era di grande tensione, ma l’abbiamo recuperata provandola anche a vincere. Ci serve anche che l’episodio giri dalla nostra parte, posso imputare poco ai ragazzi. Critiche ingiuste? Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, poi un momento negativo anche figlio di un calendario difficile che hanno scatenato questa negatività. Oggi si è data una bella risposta dal punto di vista della compattezza e del piglio, se tiri 27 volte in porta vuol dire che hai provato a vincere. Ma in questo momento anche un pareggio è un risultato importante”.