Azzi: “Cagliari opportunità importante, piazza di alto livello. Ranieri top”

"Ho girato un po' l'Italia, conoscendo diverse piazze dal punto di vista calcistico e non solo. Spero di potermi stabilire per un po' a Cagliari, credo che questa tappa del mio percorso mi stia insegnando tanto e voglio vivermela al meglio. Ranieri? La fiducia immediata del mister è stata importante. Quando un allenatore non ti parla devi preoccuparti, invece Ranieri mi dà tante indicazioni e consigli, mi pungola, sta a me farmi trovare pronto. Sono in una piazza di alto livello, importante, devo sfruttare l’opportunità. I tifosi giustamente si aspettano molto, bisogna ripagarli ogni giorno. Dobbiamo essere compatti, il mister ce lo ripete sempre. Sono arrivato in un gruppo sano e stiamo crescendo quotidianamente. Puntiamo a continuare così per raggiungere l'obiettivo", le sue parole.