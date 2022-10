Ascoli-Cagliari, Pavoletti: “Perso per due errori nostri, sono convinto di una cosa”

“Avevamo preparato bene la partita, facendo tante azioni. Ci è mancato solo l’ultimo passaggio o il cross decisivo”. Lo ha detto Leonardo Pavoletti , intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro l’ Ascoli . L’attaccante del Cagliari ha analizzato la sconfitta maturata fra le mura dello Stadio “Del Duca” in occasione del match che ha chiuso la decima giornata del campionato di Serie B .

“Difficile commentare una gara così, persa per due errori nostri. Siamo consapevoli che il Cagliari è padrone quasi sempre del campo, sa dove vuole arrivare. E’ difficile ribadire questo concetto perché quando perdi stai male, però stiamo lavorando bene e sono convinto che sia questione di piccoli dettagli da limare per raccogliere ciò che meritiamo con la prestazione. Paradossalmente abbiamo fatto meglio oggi (ieri, ndr) che in altre occasioni dove magari avevamo fatto punti”, le sue parole.