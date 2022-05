Serie B, Brescia-Perugia 3-2: rondinelle in semifinale playoff. Sarà derby col Monza

Al "Rigamonti", il Brescia vince 3-2 contro il Perugia, aggiudicandosi la sfida dei quarti di finale dei playoff promozione Serie B. Le rondinelle trovano sul loro cammino il Monza di Stroppa, per un posto verso la Serie A

Nel match andato in scena questo pomeriggio alle 18.00, è la formazione di Alvini a passare in vantaggio al 10' del primo tempo, grazie gol realizzato da Kouan. In pieno recupero, è Pajac a ristabilire la parità del match, con la rete dell'1-1, realizzata su calcio di rigore al 45'+6 della prima frazione di gioco, che termina dunque 1-1. Ripresa sostanzialmente equilibrata, con le due squadre che non trovano la via del gol, e che dunque affideranno i propri destini ai tempi supplementari. Saranno proprio questi a regalare emozioni da una parte e dall'altra, con la formazione ospite che trova il nuovo vantaggio, al 102' con il gol perugino di Matos, che riporta dunque la squadra di Alvini in vantaggio per 2-1. Soltanto cinque minuti più tardi sarà però la rete di Aye ari stabilire nuovamente la parità del risultato, con il gol del 2-2 per la compagine di Corini. Rondinelle che chiudono la pratica Perugia al 118' con Bianchi, che realizza il gol del definitivo 3-2. Brescia dunque in semifinale playoff di Serie B, dove affronterà nel derby lombardo il Monza di Stroppa.