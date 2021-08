Serie B, Brescia-Cosenza 5-1: show delle rondinelle, in gol anche l’ex Palermo Moreo

La formazione allenata da Pippo Inzaghi ha sfoderato una prestazione altisonante nel match casalingo contro la compagine calabrese

Un vero e proprio trionfo quello inscenatosi sul rettangolo verde del 'Mario Rigamonti', dove la compagine lombarda si è letteralmente resa protagonista di uno show casalingo, battendo per 5-1 il Cosenza . Un match senza storia, in ragione ad una forbice tecnica e tattica estremamente ampia tra le due formazioni scese in campo nella serata venerdì. La doppietta di Van de Looi e i gol di Jagiello , Tramoni e l'ex Palermo Stefano Moreo hanno reso dolce la prima serata casalinga del campionato di Serie B del Brescia .

Nulla da fare, dunque, per la franchigia calabrese che, nonostante abbia provato a tenere botta, già dai primi minuti è stata surclassata da un Brescia propositivo e voglioso di portare a a casa la seconda vittoria in altrettanti match della sua stagione sportiva. Proprio Moreo si è reso protagonista degli ultimi minuti della gara, siglando la rete del definitivo 5-1 dopo che la compagine ospite era riuscita ad alleggerire il punteggio grazie alla marcatura di Gori. Servito da un pallone messo in area di rigore con i giri giusti da Rodrigo Palacio, l'ex attaccante rosanero è stato freddo e lucido sotto porta consentendo al Brescia di chiudere definitivamente i conti per questo secondo incontro.