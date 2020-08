Serie A, Brescia-Sampdoria 1-1: apre Leris, pareggia Donnarumma su calcio di rigore

L’ultima giornata di campionato si apre con il pareggio tra il Brescia e la Sampdoria.

Sul campo dello stadio Mario Rigamonti è andata in scena la sfida tra il Brescia e la Sampdoria, che ha dato inizio all’ultima giornata di Serie A. Partono lentamente le due squadre, ma i blucerchiati hanno una grandissima occasione per passare in vantaggio al minuto 26: Vieira calcia e trova il tocco con la mano di Gastaldello, l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Fabio Quagliarella che calcia forte ma non riesce a centrare la porta, si rimane sul risultato di 0 a 0. I padroni di casa provano a portarsi in avanti e sfiorano il vantaggio al 35′: Zmrhal calcia con il mancino e colpisce in pieno il palo grazie anche ad una deviazione di Falcone.

Al minuto 41 i blucerchiati riescono finalmente a passare in vantaggio: Leris riceve palla spalle alla porta, si gira e calcia con il destro trovando le deviazione decisiva di Gastaldello che beffa Falcone, 1 a 0. Il primo tempo si conclude dunque con i padroni di casa che riescono a sbloccare una gara molto chiusa dopo aver rischiato di passare in svantaggio.

Poco dopo l’inizio del secondo tempo, precisamente al 49′, le Rondonelle riescono a riportare il risultato in parità: Ayé si presenta davanti a Falcone che lo stende in area di rigore, il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri va Torregrossa che non sbaglia e firma l’1 a 1, segnando il settimo gol stagionale con la maglia azzurra. Al minuto 78 altra clamorosa occasione per Zmrhal, che con un preciso colpo di testa colpisce il secondo palo della sua partita. In pieno recupero la Sampdoria rimane anche in dieci a causa dell’espulsione di Askildsen per somma di ammonizioni.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce il pareggio tra il Brescia e la Sampdoria, che non riescono a chiudere il campionato con una vittoria: le Rondinelle salutano per l’ultima volta la Serie A e scendono in Serie B.