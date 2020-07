Serie A, Brescia-Parma: tridente per D’Aversa, Kulusevski in campo dal 1°. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Brescia-Parma.

Manca sempre meno alla sfida tra le Rondinelle e i Ducali, in programma questo pomeriggio alle 17:15. Se da un lato la squadra di Lopez – ormai aritmeticamente retrocessa – può solo spesare in una vittoria per concludere nel modo migliore la stagione; dall’altro, i gialloblù, sono decisi a maturare una vittoria per guadagnare preziosi punti utili a guadagnare posizioni in classifica.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Semprini, Gastaldello, Mangraviti, Mateju; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Aye. All. Lopez

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Darmian; Kucka, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho. All. D’Aversa