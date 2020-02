Serie A, Brescia-Napoli: Politano dal 1’, Diego Lopez ritrova Tonali. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Brescia-Napoli.

Al “Rigamonti”, a partire dalle 20.45, le due squadre scenderanno in campo in occasione dell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Le Rondinelle, attualmente in coda alla classifica, tenteranno il colpo tra le mura amiche contro gli uomini di Rino Gattuso, reduci dal successo contro il Cagliari dello scorso turno. Di seguito le formazioni ufficiali.

BRESCIA: Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Dessena, Tonali, Bisoli; Bjarnason; Zmrhal, Balotelli.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso.

