Serie A, Brescia-Milan 0-1: Rebic entra e fa sorridere Pioli, Rondinelle ancora ko

Al “Rigamonti”, tra Brescia e Milan, si è giocato questa sera l’anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Il primo tempo ha inizio con i padroni di casa che riescono a gestire bene il pallone, impedendo agli uomini di Stefano Pioli di rendersi pericolosi. A un quarto d’ora dal fischio d’inizio, però, i rossoneri riescono a farsi vedere in area avversaria, prima con un’iniziativa di Leao e poi con un tiro di Bennacer. Al 19′ arriva la prima azione da gol della gara grazie a un colpo di testa di Ibrahimovic, ma Joronen mettendo il pallone in calcio d’angolo. Rischiano, appena alla mezz’ora, di rimanere in dieci gli ospiti: ingenuità di Kjaer che, già ammonito, entra duro su Torregrossa a centrocampo. Il direttore di gara tuttavia non mostra allo svedese il secondo giallo. Nella seconda metà del primo tempo mostra i denti la squadra di Eugenio Corini. È Torregrossa, su assist di Tonali, a sfiorare la rete del vantaggio con un colpo di testa, ma il pallone esce di un soffio. Ci prova anche Ayé, salva tutto Donnarumma. Al 40′ clamorosa occasione sprecata da Ibrahimovic, che su una palla in mezzo di Theo Hernandez manda la sfera a lato del palo. Si torna negli spogliatoi sullo zero a zero.

Nella ripresa torna a farsi vedere il Brescia, che vuole portare sui suoi binari la gara. Torregrossa manca ancora la rete, dopo avere tentato l’acrobazia al centro dell’area. L’attaccante riesce a battere Donnarumma al 55′, ma è tutto fermo per una posizione di fuorigioco. Nei minuti successivi Calhanoglu sfiora il palo, la sua prestazione però non ha convinto finora Stefano Pioli. Al 71′ arriva la svolta: il neo-entrato Rebic, sugli sviluppi di un’azione gestita da Ibrahimovic e Castillejo, recupera il pallone e lo spedisce dritto in porta, siglando il vantaggio. Il match si mette in discesa per gli ospiti. Nel finale i rossoneri mettono a segno anche il raddoppio con Castillejo, ma il guardalinee annulla tutto per fuorigioco. Al “Rigamonti” l’anticipo della ventunesima giornata di Serie A termina con il risultato di 0-1.

Il Milan si porta momentaneamente al sesto posto della classifica, con 31 punti, in attesa che le altre scendano in campo. Il Brescia, invece, resta nelle retrovie a quota 15.