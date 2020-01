Serie A, Brescia-Lazio 1-2: doppio Immobile e nono successo consecutivo per i biancocelesti. Commento e classifica

Inizia il nuovo anno di Serie A.

Alle ore 12,30 si è disputato il match tra Brescia e Lazio valido per la diciottesima giornata del massimo campionato italiano. Ennesimo successo conquistato dai capitolini che hanno superato per 2-1 in rimonta i lombardi grazie a una doppietta messa a segno dal solito Ciro Immobile. Ad aprire le marcature ci ha pensato Mario Balotelli che al 18′ ha insaccato con un mancino chirurgico sul palo lontano, il pari biancoceleste è firmato da Ciro Immobile che al 40′ ha trasformato un calcio di rigore. Il definitivo 1-2 lo ha messo a segno lo stesso attaccante numero 17 che al 91′ ha sfruttato al meglio un assist di Caicedo e ha depositato con una conclusione sporca. Nono successo di fila per i biancocelesti che si portano momentaneamente a -3 dalla vetta (in attesa delle sfide di Inter e Juventus) con una gara ancora da recuperare.