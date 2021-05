Playoff Serie B, Cittadella-Brescia: Donnarumma al fianco di Ayé. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto al “Tombolato” per il match valido per il primo turno dei playoff di Serie A

Di Seguito le formazioni ufficiali della sfida valida per il primo turno dei play off di Serie B tra Cittadella e Brescia, con fischio d’inizio alle ore 18:00. In caso di parità al 90′ si andrà ai tempi supplementari ma, in caso di ulteriore parità al 120′, passerebbe la squadra piazzata meglio nella regular season del campionato cadetto: in questo caso il Cittadella (i veneti sono arrivati sesti mentre i lombardi erano settimi).

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Vita; Tsadjout, Beretta. Allenatore Venturato

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Jagiello; Bjarnason; Donnarumma, Ayé. Allenatore Clotet