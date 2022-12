Pisa-Brescia 3-0, Perinetti: “Momento delicato, perdiamo Cistana”. E su Clotet…

Le parole del ds del Brescia: lunedì 26 dicembre la sfida contro il Palermo

Mediagol ⚽️

"E' un periodo lungo, delicato, difficile, dove non abbiamo fatto bene". Lo ha detto Giorgio Perinetti, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Pisa. Ennesimo passo falso in campionato per il Brescia di Pep Clotet, battuto dagli uomini di D'Angelo allo Stadio "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" per 3-0, alla luce delle reti messe a segno da Ernesto Torregrossa ed Ettore Gliozzi.

"Parlo io perchè mi sono permesso di sostituire il mister. Non devo spiegare questa scelta. Non è usuale? Lo so. Sono venuto io perchè me la sono sentita. Troviamo delle difficoltà che non ci consentono di reagire - ha spiegato il direttore sportivo del Brescia -. Abbiamo giocatori infortunati o che sono rientrati da poco. Certo prendere gol dopo tre minuti non aiuta. Anche l’infortunio di Cistana non ha aiutato, questo ha aperto anche la strada a dei cartellini gialli che hanno portato all’espulsione. Abbiamo trovato una squadra fisica, forte, abbiamo cercato di tenere anche in 10 contro 11".

"Non dobbiamo cercare scuse. è un momento delicato. Dobbiamo uscirne, recuperare giocatori. Da un momento così si esce con il lavoro e la continuità. L’allenatore è lo stesso di quando avevamo vinto cinque partite su sei. Tanti club hanno già cambiato allenatore, non so se sia la soluzione migliore nel nostro caso, secondo me no. Ora occorre che i giovani crescano e che gli anziani li aiutino. Con il Parma siamo stati più arrendevoli. Certo, se perdi spesso non sei sereno. Senza Cistana perdiamo anche un difensore che ci aiuta in certe letture. Clotet secondo me ha in mano la squadra e tutti insieme possiamo andare avanti cercando di dare qualche gioia a tifosi già segnati da tante delusioni", ha concluso Perinetti.

Dopo la sconfitta valevole per la diciottesima giornata, il Brescia affronterà il Palermo lunedì 26 dicembre fra le mura amiche dello Stadio "Mario Rigamonti": fischio d'inizio alle ore 12:30.