Pirlo a 360°: “Tonali mio erede? Non penso, vi spiego il motivo. Grosso, Berlino e il Mondiale vinto, vi dico tutto”

“Dicono che Tonali possa essere il mio erede, forse più per i capelli lunghi o perché gioca nel Brescia”.

Parola di Andrea Pirlo. L’anno scorso il centrocampista del Brescia aveva illuminato il campionato di Serie B facendo innamorare tanti appassionati del suo stile e della sua visione di gioco, tanto da essere stato etichettato come il “nuovo Pirlo”. Lo stesso ‘Maestro’, in diretta Instagram con Nicolò De Devitiis de Le Iene, è tornato a parlare di questo persistente paragone spendendo parole al miele per il centrocampista classe 2000: “Sinceramente non credo mi somigli come calciatore. È diverso da me come giocatore, è molto più completo”.

“Sa fare sia la fase difensiva che quella di impostazione – ha proseguito l’ex Inter, Milan e Juventus, tra le altre -. Direi che è un mix tra me e altri calciatori. Di sicuro è il più promettente dei centrocampisti che ci sono in Italia. Non lo vedo come erede perché siamo differenti, ma diventerà un grande. Roberto Baggio? Lo conoscevo bene, era un mio compagno di squadra anche all’Inter. Era un idolo per me”.

Campione del Mondo nel 2006 e vicecampione d’Europa nel 2012 con la Nazionale italiana, Pirlo, ha anche parlato del momento in cui, a Berlino, Fabio Grosso ha calciato l’ultimo rigore di quell’indimenticabile Mondiale vinto con grande spirito di squadra, sacrificio e dedizione: “Ero lì in mezzo e abbracciai Cannavaro. Ero un po’ frastornato e gli chiesi se quello fosse l’ultimo rigore. Era un momento di stress, ma per fortuna è andata benissimo. Quelli sono momenti indescrivibili, un sogno che hai da bambino. Tutti mi vedono come uno sempre serio, ma chi mi conosce sa che non è così. Perché dovrei ridere? Se uno non mi fa ridere, non rido. Poi in campo penso a fare bene il mio lavoro, non mi metto a dire cavolate”.