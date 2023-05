Parma-Brescia, Gastaldello: “Obiettivo salvezza, contro Pisa una finale. Jallow…”

Le dichiarazioni di Alberto Gastaldello al termine del match tra Parma e Brescia, vinto due a zero dalla squadra crociata

⚽️

Alberto Gastaldello, tecnico del Brescia, è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito della sconfitta interna contro il Parma di Fabio Pecchia. Di seguito le parole dell'ex calciatore della Sampdoria:

Il Brescia non ha approcciato al meglio la gara. Un netto passo indietro rispetto alle ultime partite… «Assolutamente sì. Nella fase di non possesso, a parte i due gol regalati, non abbiamo fatto male. Quando però avevamo la palla noi eravamo troppo macchinosi, non abbiamo mai verticalizzato. Avevamo preparato la partita sull’attacco della profondità, ma l’abbiamo cercata troppo poco. Il giro palla è stato sterile. Ho detto ai ragazzi che nei primi minuti sarebbero dovuti rimanere attenti perché il Parma alla prima chance avrebbe potuto colpire e così ha fatto. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni, non le abbiamo sfruttate, ma anche perché di fronte avevamo una grande squadra».

Le vere note negative sono gli infortuni… «Assolutamente. Sono due ragazzi importanti per noi. Galazzi stava bene, anche se si è allenato un po’ a singhiozzo: non l’avrei mai rischiato se non fosse stato a posto. Ha avuto una ricaduta dell’infortunio che aveva già avuto. Jallow è andato a Brescia in ospedale, a fare degli esami. Ne sapremo di più nelle prossime ore».

È stato un Brescia poco incisivo. Merito del Parma o demerito del Brescia? «Sapevamo che avremmo affrontato una squadra progettata per andare in serie A. Siamo stati leziosi con la palla. Siamo stati scolastici, attaccando poco la profondità. Questo è l’unico rammarico che abbiamo: avevamo preparato la partita per mettere in difficoltà il Parma e non l’abbiamo quasi mai fatto».

All’inizio però siete parsi subito in difficoltà… «Sì, nei primi due tiri in porta abbiamo subito due gol. Avremmo potuto poi fare molto più male in attacco, avevo chiesto ai ragazzi personalità e non c’è stata».

Quanto siete preoccupati per Jallow? «Tra stasera e domani sapremo qualcosa in più. Mi dispiacerebbe perderlo per molto tempo, è un ragazzo serio e perbene».

L’obiettivo primario è ora evitare la retrocessione diretta? «Lo è sempre stato, da quando sono arrivato. L’obiettivo è la salvezza, dipende da noi come la raggiungeremo. Contro il Pisa sarà come una finale, così come è stato contro il Cosenza, vediamo cosa succederà».

Adryan in questo momento sembra il giocatore più in forma davanti. Ci sono possibilità di rivederlo titolare? «Adryan ha fatto molto bene nel secondo tempo, anche grazie al Parma che è un po’ calato. La possibilità io la concedo a tutti: oggi ho dato possibilità ad Emanuele Ndoj, chi mi dimostra di esserci e di voler far bene per me gioca».

Anche oggi i tifosi erano presenti in gran numero… «Sì, i tifosi oggi sono venuti in tanti e sono sicuro che ci daranno una mano fino alla fine. Abbiamo avuto una caduta, ma quello che pensavo sui miei ragazzi continuo a pensarlo. Credo che i miei ragazzi abbiano la forza interiore per raggiungere l’obiettivo».