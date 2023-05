Palermo, verso il Brescia: Stulac e Saric scaldano i motori. Le scelte di Corini

Dario Saric e Leo Stulac . I due calciatori sono approdati in Sicilia nella scorsa sessione estiva di calciomercato , divampando compiacimento generale per due tasselli che andavano ad implementare la cifra tecnica del reparto mediano a disposizione di Eugenio Corini . I due centrocampisti hanno, per motivi diversi, faticato fin qui ad esprimere tutto il proprio potenziale a Palermo . Per Stulac undici presenze condite da tre assist, Saric ha invece racimolato ventotto apparizioni e un solo bonus per i compagni.

Dopo averlo provato nel match contro l'U17, l'ex mediano di Venezia ed Empoli sembra pronto per fare il suo ritorno in campo con la casacca rosanero. Corini starebbe pensando di concedergli anche uno spezzone di partita, con l'obiettivo di riabilitarlo al ritmo gara per la seconda parte di stagione, che potrebbe lasciare aperti spiragli davvero interessanti in ottica playoff. Sia lo sloveno che Saric sono tornati nella lista convocati contro il Cagliari, ma non sono scesi in campo. La squadra di Gastadello potrà essere il vero avversario per il ritorno in campo. "Uno degli obiettivi del tecnico sarà arrivare a venerdì con Stulac e Saric nelle migliori condizioni possibili: i due, reduci da infortuni (lungo stop per il primo, più breve per il secondo) erano già arruolabili per Cagliari, ma l’inferiorità numerica ha stravolto i piani tattici e reso impossibile il loro ingresso in campo. Ora entrambi, ma in particolare lo sloveno, sperano di rientrare nell’ultima stagionale", chiosa il noto quotidiano siciliano.