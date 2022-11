Palermo-Parma, i precedenti tra Corini e Pecchia: il “Genio” avanti sull’ex Verona

L'ex tecnico dell' Avispa Fukuokada da sempre allievo del vincente Rafael Benítez, prese ispirazione dalla forte mentalità trasmessa dall'allenatore spagnolo alle sue squadre. In particolare Pecchia ha vissuto alle spalle del tecnico nativo di Madrid le esperienze di Napoli , Real Madrid e Newcastle United. Tutte avventure da secondo estremamente formative per il classe 73, utili a plasmare e forgiare il suo bagaglio professionale. Una base di nozioni sulla quale Pecchia ha aggiunto farina del suo sacco, con studio e dedizione, corroborando ideali tattici e filosofici, tangibili fin dai tempi sulla panchina del Verona, , passando per i trascorsi con Juventus U23 e Cremonese. Sulla panchina grigiorossa Pecchia ha ottenuto anche una promozione in Serie A lo scorso anno, proponendo un calcio abbastanza offensivo e moderno. Un risultato eccellente che gli è valso la chiamata prestigiosa del Parma la scorsa estate.

L'unico confronto tra Eugenio Corini e Fabio Pecchia, è avvenuto nella stagione 2020-21 in cui l'attuale mister del Palermo era impegnato alla guida del Lecce, fresco di retrocessione in Serie B dopo la gestione targata Fabio Liverani. Per quanto concerne il mister originario di Formia, il confronto con i pugliesi del "Genio" rappresentava la sua sesta partita da tecnico della Cremonese, essendo subentrato nelle settimane precedenti in grigiorosso dopo l'esonero di Pierpaolo Bisoli. Con tanti automatismi ancora da rodare ed una salvezza difficile da raggiungere, la formazione lombarda cedette tra le mura amiche ad una squadra d'alta classifica come quella giallorossa, capace di ribaltare con forza e coesione il provvisorio vantaggio grigiorosso firmato da Gaetano al minuto 4'. Decisivo a metà della prima frazione di gioco l'autogol di Castagnetti ai danni del proprio portiere Marco Carnesecchi nel rimettere la pratica in equilibrio. Nella ripresa arriva il colpo definitivo firmato da Pablo Rodríguez, siglando un gol pesante tre punti, fondamentale per l'allora banda Corini impegnata nella lotta ai playoff promozione.