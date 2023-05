Palermo, il Brescia al “Barbera”: Corini per i playoff, Gastaldello vuole la salvezza

Il Palermo affronterà il Brescia al "Barbera" nella trentottesima e ultima giornata di Serie B, in programma venerdì 19 maggio alle 20:30

Nell'atto finale della regular season, il Palermo di Eugenio Corini si giocherà l'accesso ai playoff al "Renzo Barbera" contro il Brescia. Il match, valido per la trentottesima giornata di Serie B, è in programma venerdì 19 maggio alle 20:30. L'avversario dei rosanero sarà, dal canto suo, pienamente motivato e a caccia di punti per ottenere una salvezza che fino a poco tempo fa sembrava più complicata.

Quartultimo posto per il Brescia, guidato in questo finale di stagione da Daniele Gastaldello, con 39 punti. Al momento sarebbero playout contro il Cosenza, ma anche le rondinelle così come i rosanero saranno padroni del proprio destino. Oltre a concentrarsi sull'obiettivo tre punti, la compagine biancoazzurra dovrà sintonizzarsi sui campo di Perugia e Cosenza per sapere il proprio destino allo scoccare della fine degli ultimi 90'.

Stagione tormentata per i lombardi, che da inizio anno non sono mai riusciti ad abbandonare, anche provvisoriamente, la zona retrocessione. Anzi, per diversi mesi il Brescia è stato fanalino di coda della Serie B nonostante i numerosi cambi di guida tecnica. Ben quattro allenatori diversi si sono seduti nel corso del torneo sulla panchina delle rondinelle. Ad agosto la dirigenza del patron Massimo Cellino conferma lo spagnolo Pep Clotet, dopo il semestre della stagione precedente. La sua permanenza dura però diciotto gare, in cui il rendimento non è propriamente negativo, ma l'esonero arriva nonostante tutto. Al suo posto l'esperto Alfredo Aglietti, che però non convince la società, che dopo sole due gare torna suoi propri passi richiamando Clotet. Ma il ritorno è solo "adinterim", in quando la seconda avventura dell'iberico dura due gare, al suo posto il vice Possanzini. Anche qui, non si tratta di una scelta definitiva, e dopo altre due gare Massimo Cellino e i suoi collaboratori, viste le scarse migliorie e l'ultimo posto della squadra, decidono di affidare le redini del gruppo a Daniele Gastaldello.

Già allenatore in seconda di Clotet, l'ex difensore della Sampdoria sembra l'uomo giusto per condurre il Brescia almeno ai playout. Con Gastaldello in panchina la situazione migliora di giornata in giornata: solo due sconfitte nell'ultimo mese e mezzo, tre vittorie e due pareggi inanellati che gli hanno permessi di giocarsi la salvezza all'ultima gara. Le reti di Florian Ayè, la tenacia le geometrie di Dimitri Bisoli e la duttilità di Emanuele Ndoj. Questi i tre protagonisti principali della stagione del Brescia, che ha avuto però nel reparto difensivo il suo tallone d'Achille. Cinquantacinque gol subiti finora, il peggior score dell'intero torneo.

Tutti e tre i calciatori sopracitati rappresentano l'anima del Brescia da anni ormai. Ayè, capocannoniere della squadra con sette reti all'attivo, è alla sua quarta stagione in maglia biancoazzurra. Adesso a secco da quattro gare, il francese è anche la pedina più utilizzata finora da tutti i tecnici, trentasei presenze su trentasette match disponibili. Settima stagione invece in Lombardia per il cagliaritano Bisoli, capitano, leader e uomo chiave del centrocampo di Gastaldello e dei suoi predecessori. Mediano vigoroso, duttile e sagace tatticamente, dall'ottima tecnica individuale, all'occorrenza anche difensore centrale, Bisoli è il metronomo del 4-3-1-2 utilizzato dal mister delle rondinelle. Infine, l'italo-albanese Ndoj. Settima stagione anche per lui con la maglia del Brescia, abile fantasista che fa della duttilità e del dribbling le sue armi migliori. Due gol e tre assist in ventotto presenze per lui.

Dal baratro alla luce di speranza. Il Brescia ha voltato pagina con Gastaldello nel giro di un mese. I biancoazzurri arrivano al "Barbera" carichi di motivazioni e venderanno cara la pelle. Il Palermo di Corini non avrà vita facile, servirà una prestazione da vera squadra per gioire e centrare i playoff, nonostante la differenza di punti in classifica tra le due formazioni.