Palermo, Giornale di Brescia: “Cistana c’è e spinge per rientrare”. Le ultime

"Cistana c’è e spinge per poter rientrare". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Brescia", che punta i riflettori in casa delle Rondinelle alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Mario Rigamonti". Tra i convocati, infatti, tornerà Andrea Cistana: il centrale classe 1997 ha svolto ieri l'intera seduta di allenamento in gruppo, partitella finale compresa.