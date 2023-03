Palermo Football Conference, Perinetti: “Bisogna credere nella salvezza del Brescia”

“Bisogna credere nella salvezza, il campionato di Serie B è molto imprevedibile. Ci sono tre o quattro squadre che avevano puntato alla promozione in Serie A e stanno invece lottando per la salvezza. Squadre che sono partite con una classifica tranquilla e stanno lottando per il secondo posto. Noi tenteremo il tutto per tutto. Gastaldello ha lavorato vicino a Clotet, allenatore comunque di assoluto spessore nonostante le difficoltà di quest’anno. Quanto meno la squadra ha riacquisito fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Gudmundson del Genoa? Non ha niente a che vedere con la Serie B. Ci sono squadre molto attrezzate, per quanto tu possa impegnarti ci sono calciatori che con una giocata risolvono le partite”