Milan, la benedizione di Perinetti: “Tonali è impressionante, i rossoneri possono vincere l’Europa League. Pioli e Ibrahimovic…”

Un decano del calciomercato come Giorgio Perinetti benedice il lavoro di Paolo Maldini in seno al Milan.

L’attuale direttore sportivo del Brescia rappresenta uno dei dirigenti di maggiore caratura per competenze, capacità manageriali ed esperienza dell’intero panorama calcistico nazionale. Un totem assoluto che ha prestato con profitto la sua professionalità per i migliori top club italiani e costruito piccole, grandi, imprese sportive in società di media levatura. Oggi Cellino ha deciso di avvalersi della statura complessiva del dirigente romano per cercare di riportare subito il Brescia in Serie A dopo la retrocessione della scorsa stagione. In un test amichevole particolarmente interessante il Brescia ha affrontato il Milan di Stefano Pioli: il profilo di Sandro Tonali, appena arrivato in rossonero proprio dalle Rondinelle, e l eprospettive della compagine rossonera sono stati tra i temi sviluppati da Perinetti nel corso di un’intervista concessa a Radio Sportiva.

“Tonali è letteralmente impressionante per personalità che già mostra dentro e fuori dal campo. Non ha problemi ad affrontare giocatori molto più grandi ed esperti di lui. Ha scelto il Milan unendo la questione professionale alle ragioni del cuore. Il ragazzo ha regalato la maglia a Cellino, che gli ha permesso di trasferirsi nella squadra che ha sempre sognato. Il Milan l’ho visto davvero molto bene, non avrà problemi a mio avviso ad imporsi in Europa League. È una squadra che ha assimilato bene gli schemi di Pioli e con Ibrahimovic ha ripreso qualità, peso specifico e personalità. Con la squadra che costruirà con questo mercato, credo possa tranquillamente tornare in Champions League, competizione di massimo prestigio che è da sempre la casa del Milan”.

VIDEO Milan-Brescia, luce Tonali e perla Colombo: guarda gol e highlights della sfida amichevole