Lazio-Brescia, Inzaghi: “Orgoglioso di aver raggiunto Zoff, mi spiace per Luis Alberto”

La Lazio supera 2-0 il Brescia e raggiunge l’Atalanta a quota 78 in classifica.

I biancocelesti possono ancora lottare per quel secondo posto che meriterebbero dopo la splendida stagione vissuta. Il tecnico dei capitolini, Simone Inzaghi, ha parlato così al termine del match dell’Olimpico.

“Siamo contenti, speriamo di fare bene sabato contro il Napoli. Oggi volevo una buona prestazione che c’è stata, è stata un’ottima gara contro un Brescia molto organizzato. Immobile verso la Scarpa d’Oro? È motivo di grande orgoglio. Abbiamo raggiunto tanti record: di punti, quello di Immobile, quello delle mie panchine. Sono orgoglioso di aver raggiunto un maestro come Zoff. Peccato per Luis Alberto che oggi non è riuscito a fare assist. Ora nell’ultima giornata ce la giocheremo con Inter e Atalanta che avranno lo scontro diretto”.