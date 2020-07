Inter-Brescia, Conte: “Attaccate me e non i miei giocatori, si vede sempre il bicchiere mezzo vuoto”

L’Inter asfalta il Brescia.

I nerazzurri in un San Siro deserto hanno superato agilmente le Rondinelle con il punteggio di 6-0, vittoria convincente per gli uomini di Antonio Conte che confermano la terza paizza. Il tecnico pugliese dei nerazzurri, ai microfoni di Dazn, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Di indicazioni positive arrivate da questa stagione ce ne sono tante ma per l’Inter spesso si vuole guardare il bicchiere mezzo vuoto e creare problematiche. Questo però fa parte del gioco, per me non c’è alcun problema basta che determinati attacchi siano indirizzati a me e non ai giocatori o al club”.