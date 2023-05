Gastaldello: “Abbiamo schiacciato il Palermo. Playout? Stesso spirito di oggi”

"Cosa è successo nell'intervallo? Siamo partiti contratti, non so se abbiamo subito l'ambiente e lo stadio. La squadra era timorosa all'inizio per cui all'intervallo ho chiesto di entrare in campo a ribaltarla perché sapevo che i miei ragazzi avevano le capacità tecniche e morali per farlo. Oltre ad aver rimontato abbiamo fatto una grande prestazione schiacciando il Palermo nella propria metà campo. La squadra del secondo tempo mi è piaciuta molto e spero possa continuare così ai playout. Vantaggio sul Cosenza ai playout? Ho visto che il Cosenza ha perso quindi giocheremo la seconda partita a casa nostra. Un piccolo vantaggio ma in campo si va undici contro undici e non bisogna lasciarsi condizionare. Saranno due finali per noi e ce le giocheremo con lo spirito del secondo tempo di Palermo. Delle volte mi fanno arrabbiare perché spesso c'è bisogno di un ceffone prima di reagire. Vedo che i ragazzi hanno le qualità ma tante volte non riescono ad esprimerle appieno dall'inizio. Entrare nel secondo tempo sotto di due gol in un ambiente come quello di Palermo come abbiamo fatto noi è da grande squadra. Voglio che i miei ragazzi capiscano il significato di questa rimonta e che ne traggano una lezione. Dimitri Bisoli? Lui è un trascinatore, il nostro capitano. Se il Brescia è arrivato ad evitare la retrocessione è merito di tutti. Assomiglia molto al papà (Pierpaolo, allenatore del SudTirol n.d.r.) perché non molla mai in campo"