Fiorentina-Brescia, Diego Lopez: “Bella squadra, ma ci serve tempo. Balotelli? Ecco cosa gli ho detto”

Un pareggio tra Fiorentina e Brescia.

Le Rondinelle, fanalino di coda della classifica di Serie A, stanno lottando per la salvezza. Quest’oggi, tra le mura del Franchi, soltanto un punto conquistato, nonostante la superiorità numerica a seguito dell’espulsione di Caceres. La squadra lombarda sale dunque a quota 17, a -8 dalla quartultima.

Serie A, 27a giornata: il Milan travolge il Lecce, un punto per Fiorentina e Brescia

Il tecnico azzurro Diego Lopez, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “La partita è stata fatta bene, soprattutto nel primo tempo: siamo stati in attesa, ma quando avevamo la palla andavamo su bene, organizzati e con molta voglia, senza pensare alla nostra classifica. Ne siamo consapevoli. Nel secondo tempo dovevamo far girare palla più veloce e invece hanno avuto loro più palle gol. Venivamo da tante sconfitte, e ci sta che nella testa ti venga in mente di non perdere. La classifica si muove: sappiamo che è solo un punto, ma è importante per la testa. Ora recuperiamo le forze, perché sabato avremo una finale contro il Genoa. Oggi la squadra mi è piaciuta, corta e con voglia di attaccare gli spazi: è questa la strada da percorrere“.

E su Mario Balotelli: “Ha bisogno di tempo. La squadra ha corso tanto e bene, hanno fatto un bel lavoro: quando tornerà Mario dovrà fare esattamente quello. Abbiamo parlato il primo giorno che ci siamo visti. Anche a lui ho detto queste cose, poi ognuno è padrone del suo destino: siamo tutti grandi, e devo fare il mister non solo per lui, ma per tutti e venticinque. che avevo ragione. Abbiamo parlato di tutto, poi chiaro che un allenatore non deve guardare solamente al singolo, ma al gruppo. E io voglio difenderlo, in questo momento il gruppo ha preso una strada, lui un’altra. Deve lavorare singolarmente“.