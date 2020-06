Fiorentina-Brescia, Castrovilli: “Ribery? Lo sfido in allenamento, vince sempre lui”

La Fiorentina riparte da un pareggio.

Sul campo dello stadio Artemio Franchi è in scena la sfida tra la Fiorentina e il Brescia, che si sono affrontati in occasione della ventisettesima giornata di Serie A: gli ospiti erano passati in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Alfredo Donnarumma, ma i viola hanno agguantato il pari con la rete di German Pezzella.

Al termine del match il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport espriemendo la sua gioia per essere finalmente ritornato a giocare:

“Tornare a giocare è un’emozione che si ripresenta ma c’è un po’ di fatica, dobbiamo ancora riprendere la gamba. Io, Chiesa e Ribery mettiamo in difficoltà gli avversari ma dobbiamo essere più concreti, oggi ci è mancato il gol. Nella concretezza, e dico anche a me stesso: ho avuto due occasioni e potevo far meglio. Abbiamo perso due punti. Ribery? Ci sfidiamo in allenamento ma vince sempre lui“.