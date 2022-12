Corini: “Tifosi Palermo grande stimolo. Terni lo spartiacque, Pisa reazione emotiva”

"La tifoseria è la parte principale di ogni club. Dobbiamo far sì che la squadra renda al meglio possibile. Penso e conosco bene la tifoseria di Palermo che capisce e ti ascolta. Non ho mai visto un tifoso uscire dallo stadio contento quando perde. I tifosi sono per noi un grande stimolo. Lo spartiacque è stato Terni, gli ultimi venticinque minuti sono stati tremendi. La squadra emotivamente era uscita dal campo, ogni volta che la Ternana ripartiva potevamo subire un gol. In quella settimana è stato fatto un lavoro importante di poter ripartire con il Pisa che è una squadra straordinaria. Lì dentro c'è quello che possiamo diventare. Da una grandissima difficoltà di Terni alla reazione emotiva di Pisa, si racchiude il nostro campionato. Bisogna lavorare sugli errori per migliorare, non siamo più morti in campo. Quello che volevamo fare è questo, consapevoli che ci sono i nostri avversari. E' un percorso ampio che non è finito, dobbiamo spingere al massimo in questa partita. Bisogna andare in campo con questo spirito"