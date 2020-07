Calciomercato, dal braccio di ferro con il Brescia all’ipotesi Boca Juniors: il futuro di Balotelli…

Un altro italiano vola in Argentina?

Secondo quanto informa ‘TyC Sports’, Mario Balotelli potrebbe diventare un nuovo giocatore del Boca Juniors percorrendo le orme di Daniele De Rossi. Una notizia riportata su diversi organi di informazioni sudamericani: per alcuni sarebbe stato l’entourage dell’attaccante classe 1990 a proporre il proprio assistito, per altri – invece – sarebbe stato il club argentino stesso a chiedere informazioni, pronto ad affondare il colpo.

D’altra parte, Super Mario, reduce da una stagione tutt’altro che fortunata, è ai ferri corti con il Brescia dopo non essersi presentato a diversi allenamenti a seguito della ripresa. Il patron Massimo Cellino, infatti, si è infuriato, ricorrendo al Collegio arbitrale per chiedere la risoluzione del contratto che lega il calciatore alle Rondinelle. Ma non solo; successivamente – quando Balotelli ha ricevuto la busta paga del mese di marzo – è stato il centravanti stesso a chiedere la risoluzione del contratto per inadempienza economica. Sì, perché nella busta, alla voce giorni lavorativi, è comparso il numero sette.

Pertanto, Balotelli avrebbe già iniziato a valutare diverse opzioni per il suo futuro. L’ex Inter e Milan può contare su alcuni estimatori anche in Brasile, dove il Flamengo ed altre società potrebbe presto presentare un’offerta. Seguiranno aggiornamenti…