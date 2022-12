Brescia, verso il Palermo: Ndoj torna in gruppo, differenziato per Cistana

Il Brescia prepara la sfida interna contro il Palermo, in programma il 26 dicembre alle 12:30. Cambio in corsa per le rondinelle, in settimana il nuovo tecnico Alfredo Aglietti ha preso il posto dell'esonerato Pep Clotet, visti i risultati negativi delle scorse settimane. Solo una vittoria per i lombardi nelle ultime dodici gare, poi una serie di pareggi e sconfitte che hanno fatto scivolare la squadra al decimo posto dopo un inizio a mille.