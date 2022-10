Brescia, verso il Cagliari: annullata la conferenza stampa del tecnico Pep Clotet

In dubbio la presenza del tecnico spagnolo Pep Clotet in vista del Cagliari

Quasi tutto pronto per la nona giornata del campionato di Serie B 2022-2023, che prenderà il via questa sera alle 20:30 con il match in programma al "Pier Luigi Penzo" tra Venezia e Frosinone. Giornata di conferenze stampa per quanto concerne i tecnici delle squadre impegnate nel torneo cadetto, che nella giornata di domani - sabato 15 ottobre - vedrà andare in scena alle 14:00 il seguente tabellone: Benevento-Ternana, Cagliari-Brescia, Cittadella-Spal, Cosenza-Genoa, Modena-Como, Palermo-Pisa, Parma-Reggina. Alle 16:15 sarà la volta di Bari-Ascoli, mentre domenica il match tra Perugia e SüdTirol chiuderà la nona giornata di Serie B.