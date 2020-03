Brescia, Torregrossa: “Città tra le più colpite, Balotelli era molto preoccupato. Ripresa? Sarà dura”

Prosegue l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

Il COVID-19 si è diffuso in tutta Europa, mettendo in ginocchio anche l’Italia. Il Governo ha emesso dei rigidi provvedimenti per contrastare la diffusione del virus, causando blocchi in numerosi settori. Il mondo del calcio, tra tanti, sta subendo gravi conseguenze: ormai, infatti, tutti i campionati sono stati sospesi fino a data da destinarsi. Il futuro della Serie A e delle categorie minori, adesso, passa in secondo piano.

Coronavirus, Dal Pino: “Ecco quando la Serie A tornerà a giocare. Taglio stipendi? Soluzione obbligata, il calcio ha una sola priorità”

Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del drammatico momento che la città lombarda sta vivendo: “Purtroppo la nostra città è tra le più colpite. Con i compagni ci sentiamo giornalmente, ci aggiorniamo sulle notizie e ci chiediamo quando riusciremo a tornare in campo. Balotelli? Era molto preoccupato prima del match con il Sassuolo, ma ora è più sereno. Alla ripresa sarà molto difficile anche ritrovare l’entusiasmo. Sarà dura, ma cercheremo in tutti i modi di strappare un sorriso alle persone che hanno sofferto“.

Sampdoria, Ramirez: “Difficile ripartire, pensiamo alla salute. Taglio stipendi? Sì, ma per beneficenza”